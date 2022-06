Le ministre Clarinval accusé de mensonge: les fruits et légumes belges seraient en fait les plus contaminés d'Europe par des pesticides interdits

Selon l'ONG PAN Europe, "le ministre fédéral de l'Agriculture David Clarinval a induit en erreur le public et le parlement fédéral au sujet de la menace que représentent les pesticides dans les fruits et légumes belges, qui sont les plus contaminés d'Europe", indique-t-elle dans une lettre ouverte publié mercredi.

Jeudi dernier à la Chambre, le ministre était interrogé sur une étude de l'ONG. Celle-ci a relevé une augmentation de 53% en 9 ans de fruits contaminés par des pesticides censés être interdits sur le Vieux Continent depuis 2011. La Belgique s'illustre négativement dans cette étude, puisqu'elle représente 34% des échantillons contaminés au niveau de la production entre 2011 et 2019.

Dans sa réponse, David Clarinval avait a fait part de son mécontentement, évoquant une "information malhonnête de la part de certains lobbies verts".

Pesticide Action Network (PAN) Europe conteste ces propos et "demande au ministre Clarinval de prendre ses responsabilités plus sérieusement en interdisant immédiatement les 12 pesticides les plus toxiques et en éliminant tous les pesticides apparentés d'ici 2030 au plus tard."

"Le rapport s'appuie uniquement sur les données officielles du gouvernement et sur une simple analyse statistique. Les fonctionnaires testent depuis des années les fruits et légumes pour détecter les résidus de 55 substances actives utilisées dans les pesticides les plus toxiques. Et pour cause, il s'agit de la catégorie de pesticides la plus toxique", écrit l'ONG dans sa lettre ouverte. "Le ministre devrait connaître ces données car, depuis 2011, le gouvernement est légalement tenu d'éliminer progressivement ces pesticides les plus toxiques, lorsque des alternatives existent. La loi est basée sur les réalités scientifiques concernant les menaces des pesticides et existe pour une bonne raison. Des alternatives existent, mais le gouvernement belge n'a pas agi. PAN Europe pense que le ministre Clarinval protège les intérêts de l'agriculture intensive au détriment de la santé humaine, notamment des agriculteurs, et de la protection de l'environnement. La conséquence est que les résidus sont de plus en plus présents dans les fruits et légumes, plutôt que de disparaître", conclut l'ONG, qui accuse aussi le ministre de négliger de mentionner l'"effet cocktail", selon lequel les substances deviennent plus toxiques lorsqu'elles sont combinées.