Namur : une fresque de 360 mètres carrés en hommage au photographe Pierre Dandoy

(Belga) Pierre Dandoy aurait eu 100 ans cette année. La Ville de Namur a souhaité lui rendre hommage à travers l'inauguration mercredi d'une grande fresque, réalisée par l'artiste bruxellois Samuel Idmtal, à Salzinnes, quartier namurois où le "doyen des photographes" a longtemps vécu. Un projet qui rentre dans le cadre de Namur Confluent Culture où l'art s'intègre dans l'espace public.

Pierre Dandoy est né dans le quartier de Bomel en 1922 et est décédé à Salzinnes en 2003. Tour à tour céramiste, peintre et photographe, celui qui aurait eu 100 ans cette année a été mis à l'honneur par la Ville mercredi matin. Une fresque de 360 mètres carrées a été inaugurée rue Henri Lemaitre par le bourgmestre Maxime Prévot, en charge de la Culture. "La ville compte une vingtaine de fresques mais peu d'œuvres sont dédiées à des personnalités namuroises et celle-ci vient combler un manque", a confié M. Prévot. "À partir de 1960 et pendant une trentaine d'années, Pierre a promené son objectif dans toute la Wallonie et en 2000, il a notamment reçu la Gaillarde d'argent décernée par le Comité Central de Wallonie", a-t-il ajouté. L'artiste bruxellois Samuel Idmtal s'est chargé de la réalisation de la fresque à partir d'une photo de deux enfants que Pierre Dandoy a prise le long du chemin du halage à Salzinnes. "Dans une mise en abyme du photographe, qui est à la fois sujet et spectateur, j'ai choisi de jouer sur la couleur et le noir et blanc, en intégrant le quartier qui sert de décor à la fresque", a-t-il expliqué. L'œuvre a coûté 12.000 euros à la Ville et s'intègre dans le cadre de Namur Confluent Culture. L'objectif est de mettre à l'honneur une personnalité namuroise et un artiste contemporain mais aussi de transformer l'espace public en un lieu d'exposition permanent. (Belga)