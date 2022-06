Hermée: une personne tombe dans un trou de six mètres

Une personne est tombée dans un trou de six mètres de profondeur mercredi après-midi à Hermée (Oupeye, province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. L'état dans lequel se trouve la victime n'a pas été communiqué.

Une personne a fait une chute de six mètres vers 13h55 dans un trou situé rue de Fexhe-Slins à Hermée (Oupeye). Les pompiers sont intervenus avec une autopompe, une auto-échelle et un véhicule de désincarcération. Un Smur, une ambulance et la police de la Basse-Meuse sont également sur place. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) des pompiers de Liège s'est aussi rendu sur les lieux vers 14h30. On ignore encore ce qu'il s'est passé et dans quel état se trouve la victime.