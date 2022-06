Quelques retards dans la reprise des opérations non-urgentes chez Vivalia

(Belga) L'intercommunale des soins de santé Vivalia enregistre quelques retards dans la reprise de son activité opératoire non-urgente, a-t-elle fait savoir mercredi dans un communiqué.

Si les opérations électives ont pu reprendre mardi à Arlon comme annoncé en début de semaine, le redémarrage des blocs opératoires de Marche, Libramont et Bastogne doit être reporté de quelques jours en raison de difficultés liées à l'installation par des prestataires extérieurs de certains appareillages en imagerie médicale. L'objectif à l'hôpital de Marche est de reprendre l'activité opératoire dès jeudi, la reprise à Libramont et Bastogne étant postposée à mardi, lendemain de jour férié. "Nous comprenons parfaitement que les bouleversements de calendrier peuvent nourrir certaines frustrations tant dans la population qu'au sein de nos équipes mais notre priorité est de relancer l'activité dans les meilleures conditions opérationnelles, en fonction des contraintes, et cela nécessite du temps", observe l'intercommunale. Concernant les consultations, Vivalia mise sur une reprise progressive à partir de mardi. Les sites hospitaliers de l'intercommunale travaillent au ralenti depuis qu'une cyberattaque a paralysé leurs structures informatiques la nuit du 13 au 14 mai dernier. Quelque 616 machines ont depuis lors pu être reformatées et traitées pour être placées en zone propre et être à nouveau opérationnelles. "Notre service accompagné d'experts extérieurs, avec le soutien des experts Métiers sur le terrain, poursuit son travail à la fois sur le redémarrage des activités et de reconstruction d'une structure informatique à long terme", poursuit Vivalia. (Belga)