Johnny Depp sort vainqueur de son procès en diffamation contre Amber Heard

(Belga) L'acteur Johnny Depp est sorti gagnant mercredi de son procès âpre et ultra médiatisé l'opposant à son ex-épouse Amber Heard, même si les jurés ont conclu que les deux vedettes d'Hollywood s'étaient mutuellement diffamées par voie de presse.

Au terme de quelque 13 heures de délibérations, le jury a donné raison à l'acteur de "Pirate des Caraïbes" sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, lui octroyant 15 millions de dollars de dommages-intérêts. En clair, ils ont estimé qu'Amber Heard avait émis des fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales, et qu'elle avait agi "avec une intention malveillante". Les sept jurés, unanimes, ont parallèlement aussi jugé que Johnny Depp avait diffamé Amber Heard, lui allouant 2 millions de dollars de compensation financière. L'actrice, présente au tribunal, a accueilli le verdict la mine grave, semblant accuser le coup. "Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Absent de la salle d'audience, Johnny Depp a lui réagi sous la forme d'un message publié sur Instagram. "Le jury m'a rendu à la vie", s'est-il félicité. (Belga)