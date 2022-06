USA: au moins 3 morts dans une fusillade dans l'Oklahoma, le suspect est décédé

(Belga) Au moins trois personnes ont été tuées mercredi lors d'une fusillade sur le site d'un hôpital à Tulsa, dans l'Oklahoma, au sud des Etats-Unis, a annoncé la police locale, qui indique que le suspect est également mort.

"Nous pouvons confirmer que quatre personnes sont décédées, dont le tireur" lors d'une fusillade sur le site de l'hôpital St Francis, a annoncé la police de la ville sur Twitter. Elle avait indiqué auparavant être intervenue "plus tôt dans l'après-midi" sur place pour "un homme armé d'un fusil" dans un bâtiment de l'hôpital. "Les policiers sont en train de vérifier chaque pièce dans le bâtiment pour écarter d'éventuelles menaces", ajoutait-elle dans le communiqué, qui évoquait "plusieurs blessés". Le tireur s'est suicidé, a déclaré sur une chaîne de télévision locale un élu de la ville, Jayme Fowler. "Trois passants innocents ont perdu la vie", a-t-il ajouté. Le président américain Joe Biden a été tenu au courant de la fusillade, a annoncé la Maison Blanche, qui dit suivre la situation de près et proposer aux autorités locales l'assistance dont ils auraient besoin. Cette fusillade intervient à peine plus d'une semaine après un massacre dans une école à Uvalde, au Texas, lors duquel un homme de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignantes. Aux Etats-Unis, les fusillades dans des lieux publics sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été impuissants à endiguer. (Belga)