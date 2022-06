L'Onu accepte la dénomination Türkiye

(Belga) L'Onu a approuvé la demande de la Turquie de changer son orthographe en "Türkiye" dans tous les documents officiels en langue étrangère, a indiqué le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, à l'agence de presse Anadolu mercredi.

Selon l'agence de presse, le secrétaire général, Antonio Guterres, a reçu une lettre du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lui demandant d'utiliser "Türkiye" au lieu de l'anglais "Turkey" à l'international. D'après le porte-parole, le changement de nom du pays est entré en vigueur à la réception de la lettre. Toutes les instances internationales et tous les documents officiels utiliseront désormais le terme Türkiye, comme il se prononce et s'écrit en turc. Cette demande faisait suite à un décret du président turc Recep Tayyip Erdogan visant à utiliser l'orthographe modifiée notamment en anglais, en français et en allemand, pour, par exemple, l'étiquetage des produits d'exportation. Le nom Türkiye "représente et exprime de la meilleure façon la culture, la civilisation et les valeurs de la nation turque", selon le décret. Il rompt par ailleurs avec la référence au dindon, "turkey" en anglais. (Belga)