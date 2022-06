Une personne fait un arrêt cardiaque au volant à Soumagne

Un accident de la route impliquant un véhicule s'est produit mercredi soir à Soumagne, en province de Liège, indiquent la zone de pompiers Vesdre-Hoëgne-Plateau et les pompiers liégeois. Le conducteur a fait un arrêt cardiaque.



L'accident a eu lieu vers 23h30 mercredi soir avenue de la Libération à Soumagne. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et s'est retrouvé sur le toit. L'homme a fait un arrêt cardiaque et a dû être désincarcéré par les pompiers de Verviers et de Liège. Il a été transporté à l'hôpital de la Citadelle. La cause de l'accident reste à déterminer.