Prévisions météo: jusqu'à 26 degrés ce vendredi

Ce jeudi, une faible zone de haute pression centrée sur la Mer du Nord influencera favorablement le temps sur la Belgique. En fin de nuit prochaine et ce vendredi, le temps deviendra plus instable sur le sud-est de nos régions à partir de la France.

Le temps restera sec et souvent ensoleillé avec parfois des champs de nuages élevés et en cours de journée quelques nuages cumuliformes. Les maxima de saison varieront de 17 ou 18 degrés en bord de mer et en Hautes Fagnes jusqu'à 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine Belge. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est. Au littoral, une brise de mer modéré de nord-nord-est s'établira en cours d'après-midi.

Ce soir, nous prévoyons un temps sec sous une alternance de larges éclaircies et de passages nuageux. La nuit prochaine, le temps restera sec dans la plupart des régions avec des éclaircies. En Haute-Belgique par contre, le risque de quelques averses localisées augmentera durant la nuit, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les minima se situeront entre 7 et 14 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.

Vendredi

Vendredi, le temps sera chaud et, en basse et moyenne Belgique, plutôt ensoleillé malgré les voiles d'altitude. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la nébulosité sera plus variable et quelques averses isolées pourront déjà se produire en matinée. L'après-midi, davantage de nuages bourgeonneront et les averses y deviendront plus intenses et orageuses. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 degrés en plaine. En haute Belgique, le vent sera le plus souvent faible et variable. Ailleurs, il sera modéré d'est à nord-est et, à la côte, il deviendra même assez fort de nord-est.

Samedi

Samedi, la journée débutera avec des périodes ensoleillées et des nuages élevés. Ensuite, le temps deviendra plus instable et quelques averses de pluie ou quelques averses orageuses pourront se développer, surtout dans le sud-est du pays. Les maxima varieront de 20 à 25 degrés, sous un vent toujours plus marqué d'est à nord-est sur le centre et le nord du pays. Le vent sera faible de directions variées sur le sud-est du pays.

Dimanche

Dimanche, une dégradation orageuse est attendue sur nos régions. Le ciel sera dès lors souvent chargé et il faudra parfois composer avec d'abondantes précipitations en peu de temps. Les maxima seront compris entre 17 et 24 degrés

Lundi

Lundi, le temps sera encore variable, voire orageux par endroits. Des périodes de précipitations resteront de mise et il fera un peu moins chaud avec des maxima de 17 à 21 degrés.

Mardi

Mardi, on prévoit un ciel partiellement nuageux avec encore quelques précipitations par intermittence. Les maxima avoisineront les 20 degrés dans le centre.

Mercredi

Mercredi, le temps restera généralement sec sous une alternance de périodes ensoleilleés et de passages nuageux. Les maxima seront proches de 22 degrés dans le centre du pays.