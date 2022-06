Jaclyn est née sans utérus: "J'ai grandi en me sentant différente des autres filles" (vidéo)

Jaclyn Misch, une femme originaire du Michigan, est née avec un syndrome rare d'origine génétique, le Syndrome de Mayer Rokitansky. La maladie est caractérisée par une absence congénitale totale ou partielle du vagin et de l'utérus avec des ovaires préservés. Le vagin et l'utérus sont partiellement ou totalement absents. "Cela touche une femme sur 4500 dans le monde", selon Passeport santé.



Jaclyn a été diagnostiquée lorsqu'elle avait 16 ans. Elle est née avec des ovaires intacts, mais sans utérus et sans vagin complètement formé. Cela signifie qu'elle ne peut pas tomber enceinte.