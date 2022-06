"Elle m'aime avec mon visage poilu": Jésus, atteint d'hypertrichose, se sent enfin bien dans sa peau depuis qu'il a trouvé l'amour (vidéo)

Jésus, un Mexicain, est né avec une mutation génétique rare appelée hypertrichose. Il s'agit d'un développement excessif de la pilosité tant chez l’homme que chez la femme. "Il survient dans des zones déjà pourvues de poils, généralement sous forme de duvet", précise Passeport Santé. "Je fais partie des 50 cas enregistrés dans le monde", raconte Jésus à Truly.



Jésus a hérité de l'hypertrichose de son arrière-grand-mère. Jésus ne s'est pas toujours senti compris en grandissant. Il a trouvé difficile de réaliser qu'il ne ressemblait pas aux autres enfants à l'école. "Mon enfance était difficile", avoue-t-il. Il a commencé à travailler dans des cirques à 16 ans pour échapper à son milieu d'origine et gagner sa vie.



C'est lors d'un spectacle de cirque qu'il a rencontré Azucena, l'amour de sa vie. Les amoureux vivent aujourd'hui heureux ensemble à Chihuahua et il dit qu'elle lui a permis de se sentir accepté tel qu'il est. "Je me sens normal à ses côtés. Elle m'accepte comme je suis", confie l'homme qui s'est installé dans la ville de sa compagne.



"La première fois que j'ai vu Jésus, j'ai remarqué sa différence physique, mais aussi son caractère et sa personnalité. Je suis très fière de lui, car je comprends que ce qu'il vit est difficile. C'est compliqué d'être accepté des gens quand tu as une apparence différente", raconte Azucena.



"Au début, il avait du mal à se rendre au supermarché et faire ses courses quotidiennes. Mais maintenant, les gens se sont habitués à le voir et il est devenu un visage familier", ajoute-t-elle.



Jésus s'accepte tel qu'il est grâce à l'amour de sa compagne. Il est épanoui dans sa nouvelle vie.