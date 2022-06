David Clarinval inaugure à Namur la première Journée du Métal en Wallonie

(Belga) Septante entreprises du secteur de la métallurgie se sont rassemblées jeudi à Namur Expo, une première dans le paysage francophone. A cette occasion, le ministre fédéral en charge notamment des Classes moyennes David Clarinval a souligné l'intérêt qu'auraient ces entreprises à se fédérer.

Un nouvel événement professionnel d'un jour spécialement dédié au secteur francophone de la métallurgie se déroule ce jeudi de 10 à 17h00 à Namur Expo. Une journée de contacts pour septante entreprises spécialisées dans le soudage et la découpe, l'impression 3D, le tournage, le fraisage et le pliage de tôles. L'occasion de discuter avec leurs clients et leurs prospects francophones mais aussi d'organiser des démonstrations et des conférences techniques. C'est David Clarinval qui a inauguré cette première 'Journée du Métal' en Wallonie. "En tant qu'ancien gérant d'une entreprise de construction métallique, je me réjouis de voir le bon aboutissement de cette journée entièrement dédiée aux professionnels du secteur ", a-t-il expliqué. "Au vu de l'importance du secteur du métal qui compte en Wallonie plus de 4.000 PME actives, un tel événement manquait dans notre paysage", a-t-il ajouté. Le ministre a également souligné l'intérêt qu'auraient ces entreprises à s'associer et à se fédérer. "Pourquoi pas, à terme, envisager une représentation tant au niveau des instances wallonnes que fédérales, sur l'exemple de la Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO (VLAMEF) qui est notamment reconnue comme organisation professionnelle au niveau du Conseil supérieur des indépendants et PME. Vu le nombre d'entreprises actives dans le secteur au niveau wallon, je ne doute pas de la faisabilité d'une telle initiative", a-t-il conclu. (Belga)