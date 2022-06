Il violait la sœur de sa compagne: un Jodoignois écope de 40 mois de prison

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a prononcé jeudi un jugement sur opposition concernant un habitant de Jodoigne né en 1964. En février dernier, celui-ci avait écopé par défaut de six ans d'emprisonnement ferme pour des faits de viol et d'attentat à la pudeur commis sur une mineure d'âge entre 2007 et 2010. Il s'agissait en réalité d'une peine complémentaire à dix-huit mois de prison prononcés en 2016 à l'encontre du prévenu, pour des faits de même nature. Le jugement de jeudi sur opposition ramène cette peine de six ans de prison à 40 mois, avec un sursis probatoire pour ce qui excède deux ans d'emprisonnement ferme.

La victime a révélé les faits en 2019, alors qu'elle était adolescente et que ses parents avaient évoqué la possibilité pour elle de consulter un gynécologue pour la première fois. Affolée, elle a expliqué qu'alors qu'elle avait 5 à 7 ans, elle logeait souvent chez sa soeur à Jodoigne. Le prévenu était à l'époque le compagnon de celle-ci et il se retrouvait seul avec la jeune victime lorsque sa compagne travaillait certaines nuits. La mineure d'âge subissait alors des caresses et des viols, et l'auteur lui disait qu'il lui ferait du mal si elle osait en parler.

L'enquête a permis de trouver des fichiers pédopornographiques sur le disque dur du Jodoignois, et a prouvé qu'il faisait de recherches ciblées sur Internet. Lorsqu'il est venu faire opposition à la peine rendue par défaut, le prévenu n'a pas nié les faits, mais a assuré qu'il ne s'en souvenait absolument pas. Le jugement rendu jeudi estime que cette affirmation est "particuliètement peu crédible".

Si la peine de six ans infligée par défaut est remplacée par quarante mois avec un sursis probatoire pour ce qui excède deux ans de prison, le tribunal maintient aussi une peine de dix mois de prison ferme et une amende de 800 euros pour la détention d'images pédopornographiques.