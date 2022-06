Les "Journées fermes ouvertes" font leur retour les 25 et 26 juin prochains

(Belga) Après une annulation en 2020 et un report en 2021, l'événement "Journées fermes ouvertes" retrouvera son format traditionnel ces 25 et 26 juin prochains, fait savoir jeudi l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaqw) dans un communiqué.

Cette année, la thématique centrale des "Journées fermes ouvertes" portera sur les relations de bon voisinage entre agriculteurs et citoyens, "afin que les uns et les autres se comprennent mieux, cohabitent mieux", peut-on lire dans le communiqué. "La ferme est une entreprise pouvant occasionner des nuisances sonores, des odeurs résiduelles. Et les citoyens, bien attentionnés, mettent parfois, de leur côté, les producteurs en difficulté, en nourrissant par exemple les animaux, en circulant dans les prairies". Au total cette année, 59 exploitations participeront à l'événement partout en Wallonie. (Belga)