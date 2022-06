Nouveau record pour l’essence à la pompe, Frédéric a trouvé une alternative... illégale: "Il suffit de vider les bidons"

Le prix de l’essence 95 est à 2,13 euros le litre. Du jamais-vu. Une envolée des prix qui pousse certains automobilistes à frauder et à rouler au mazout de chauffage.

Ce matin à la pompe, le prix de l’essence pique aux yeux et surtout au portefeuille.

"Je suis choquée de voir le prix de l’essence, c’est vraiment impressionnant", confie une automobiliste. "Je dois faire attention à ne pas dépasser les 50 euros. Sinon c’est un peu la galère pour la fin du mois", raconte un autre.

Une fois de plus, les automobilistes se sentent impuissants face à cette situation. Quant à Frédéric, il a récemment commencé à rouler au mazout de chauffage. L'homme nous a montré le matériel qu'il utilise pour cette opération.



"Il y a tout : entonnoir, pompe, l’élastique pour tenir l’entonnoir… et il suffit de vider les bidons", explique-t-il.

Frédéric économise ainsi environ 50 euros par plein. Il a conscience de frauder, mais les fins de mois sont devenues trop difficiles. "Malgré moi et ma femme qui travaillons tous les deux, on tourne plus ou moins à 3.000 euros par mois. Le diesel devient un budget…", déplore-t-il. Je me demande si à l’heure d’aujourd’hui ce ne serait pas plus mal de se dire ‘tiens, je ne vais plus travailler. Je vais rester au chômage, il n’y a pas de dépense, il n’y a pas de kilomètres, il n’y a rien."

Le record en Belgique est atteint pour l’essence 95, mais les prix devraient se stabiliser pour les prochains jours. "L’essence pourrait éventuellement un tout petit peu augmenter, mais dans des proportions relativement faibles et le diesel, logiquement, ne devrait pas augmenter dans les prochains jours selon les cotations qu’on a aujourd’hui", indique Olivier Nerynck, porte-parole de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants.



Le prix du gasoil de chauffage a également augmenté. Il atteint 1,37 euro du litre pour un plein de moins de 2.000 litres.