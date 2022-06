"Le fait de pouvoir ressortir, ça a vraiment été apprécié par les gens": les accidents liés à la consommation d'alcool en augmentation

La campagne BOB de l'été démarre ce vendredi. La police mènera des contrôles d'alcoolémie sur les routes. Le Belge détient un triste record européen : 19% des conducteurs Belges reconnaissent avoir déjà conduit avec un taux d'alcool supérieur à la limite autorisée. Cela fait 1 automobiliste sur 5.

Vodka rouge un soir, Vodka blanche le lendemain… Voilà les boissons les plus populaires depuis la réouverture, en février, de cette discothèque en province de Namur. Olivier, le gérant, n'a jamais vendu autant de boissons alcoolisées dans ses deux bars. "Le fait de pouvoir ressortir, ça a vraiment été apprécié par les gens. Les gens ont plus tendance à prendre carrément des bouteilles directement, plutôt que prendre aux verres. Parce qu’ils venaient en groupe et comme on était débordé, ils préféraient à la limite prendre leur bouteille, aller quelque part dans la salle et comme ça, ils étaient tranquilles pour la soirée", explique-t-il.

Beaucoup de consommation d'alcool dans cette discothèque, alors certains prennent leurs dispositions. "Je remarque quand même que de plus en plus de gens demandent des formules avec des taxis", affirme Olivier de Pierpont. Mais pour d'autres, la solution reste la voiture.

Sur le premier trimestre, le nombre d'accidents impliquant des personnes ayant trop bu a augmenté de 13% par rapport à la même période l'an dernier. "C’est assez interpellant puisque début 2022, on était encore pas mal restreints dans ce qu'on pouvait faire. On avait encore, par exemple, les discothèques qui étaient fermées. Et c'est seulement à la mi-février que ça a rouvert et qu'on a pu de nouveau sortir, consommer de l'alcool et donc les risques de trouver des conducteurs sous influence de l’alcool était plus élevé", note Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR).

Il faut tout de même relativiser car les chiffres du premier trimestre de 2022 sont comparés à ceux de l'an dernier, où des restrictions sanitaires étaient encore nombreuses. Mais ces chiffres se rapprochent malgré tout de ceux d'avant Covid, 2019, avec un constat : de nombreux jeunes impliqués. "50% des conducteurs qui sont testés positifs à l'alcool après un accident ont entre 25 et 44 ans, donc c’est vraiment la tranche d'âge la plus représentée. On voit aussi qu'on a beaucoup d'accidents le jeudi soir, le vendredi soir. Donc c'est vraiment lié à nos pratiques de sortie", poursuit Belinda Demattia.

L’agence Wallonne pour la Sécurité routière craint encore une nouvelle hausse d'accidents liés à l'alcool cet été, avec le retour d'événements en plein air dont les festivals.