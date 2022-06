Une Américaine découvre 36.000 dollars dans un canapé récupéré sur internet

(Belga) Une Californienne a eu l'heureuse surprise de découvrir 36.000 dollars enfouis dans les coussins d'un canapé donné gratuitement sur un site de petites annonces -- mais s'est empressée de rendre l'argent à ses propriétaires.

Vicky Umodu cherchait à meubler son nouveau logement pour une somme modique et s'était félicitée de trouver ce canapé. "Je viens d'emménager et je n'ai rien dans la maison", a-t-elle expliqué à la chaîne locale ABC7 depuis son domicile de Colton, près de Los Angeles. Mais une fois à son domicile, Mme Umodu a trouvé une bosse suspecte dans l'un des coussins: plusieurs enveloppes remplies d'argent liquide, chacune contenant des milliers de dollars. "Je disais à mon fils +viens, viens!+ Je hurlais +c'est de l'argent! Je dois appeler le monsieur+", a-t-elle raconté. D'une honnêteté exemplaire, Mme Umodu a donc contacté ceux qui lui avaient donné le canapé pour les avertir de sa trouvaille et leur rendre l'argent. La famille, qui vidait la maison d'un proche récemment décédé, a répondu qu'elle ignorait tout de la présence et de l'origine de cet argent. Mais pour remercier Mme Umodu, ils lui ont donné plus de 2.000 dollars, de quoi acheter le réfrigérateur neuf dont elle avait besoin. "Je n'espérais pas un centime", a-t-elle assuré. (Belga)