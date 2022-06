Israël: Gay Pride sous haute surveillance policière à Jérusalem

(Belga) Des milliers de personnes participent jeudi à la 20e édition de la Gay Pride de Jérusalem, sous haute surveillance policière, suite à des menaces contre les organisateurs.

Des milliers de policiers se sont mobilisés "pour assurer la sécurité des participants et veiller à l'ordre public", a affirmé la police dans un communiqué. Trois suspects ont été arrêtés, l'un pour avoir formulé des menaces sur les réseaux sociaux contre une organisatrice de la marche et deux autres, à proximité du parcours du défilé, ayant transporté du gaz lacrymogène dans leur véhicule, selon la police. Le président du Parlement israélien Mickey Levy a participé jeudi à cette marche --une première--, affirmant sur Twitter qu'il fallait "soutenir le combat des LGBT pour l'égalité des droits". Le 30 juillet 2015, durant la parade à Jérusalem, un juif ultra-orthodoxe avait poignardé une adolescente, Shira Banki, qui avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Six autres personnes avaient été blessées. L'assaillant avait été libéré de prison quelques semaines avant cette attaque, après avoir purgé une peine pour avoir déjà blessé trois personnes lors de la Gay Pride de 2005. Il a été condamné à la prison à vie. Israël est considéré comme un pays pionnier au Moyen-Orient en termes de droits des homosexuels. A Jérusalem, une ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, la communauté homosexuelle a toutefois plus de mal à être acceptée qu'à Tel-Aviv. L'homosexualité demeure notamment un tabou dans les milieux juifs religieux. Jérusalem organise sa célébration annuelle des droits LGBTQ+ depuis 2002, qui s'accompagne en général de protestations de la population ultra-orthodoxe et d'extrémistes. Plusieurs dizaines de manifestants contre la marche s'étaient rassemblés le long du parcours, a constaté un journaliste de l'AFP.