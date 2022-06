Assises Tongres - Le parquet a requis la perpétuité, 30 ans et 27 ans de prison à l'encontre des accusés

(Belga) Le procureur a requis jeudi devant la cour d'assises de Tongres trois peines de réclusion à perpétuité avec une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans à l'encontre de Martino Trotta, 62 ans, Sandro Hamidovic, 52 ans et Nebusha Pavlovic, 36 ans. Il a également requis 30 ans de prison et 15 ans de mise à disposition à l'encontre de Bosko Hamidovic et une peine de 27 ans de prison et 15 ans de mise à disposition pour Dragisa Hamidovic, 43 ans.

Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Nebusha Pavlovic et Dragisa Hamidovic ont été reconnus coupables mercredi soir par la cour d'assises de Tongres de tentative d'enlèvement sur la personne de Silvio Aquino le 6 août 2015 ainsi que de l'enlèvement et de la mort de ce dernier le 27 août 2015. Le 27 août 2015, le véhicule de Silvio Aquino avait été encerclé par deux voitures alors qu'il circulait avec son épouse à Opglabbeek, en province de Limbourg. Cinq hommes masqués munis de brassards de couleur orange identiques à ceux de la police ont alors extrait Silvio Aquino de son véhicule. Les malfrats entendaient réclamer une rançon d'un montant de 400.000 à 500.000 euros à la famille de l'intéressé. Martino Trotta n'a été acquitté que pour la prise d'otage de Silvia Liskova, car il ignorait que l'intéressée accompagnait son mari le 27 août 2015. (Belga)