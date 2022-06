Talibans au pouvoir en Afghanistan - La Chambre adopte une nouvelle résolution s'inquiétant de la situation en Afghanistan

(Belga) La Chambre a adopté jeudi une proposition de résolution "relative à la crise humanitaire et sécuritaire en Afghanistan". Ce texte avait été déposé par Ecolo-Groen à l'automne 2021, alors que les talibans avaient repris le pouvoir dans le pays, et a été actualisé à la suite d'amendements déposés par la majorité. Il devait être approuvé la semaine dernière, mais le vote avait été reporté faute d'une présence suffisante d'élus de la majorité.

Le texte balaye différents enjeux, dont les droits humains (droit des femmes, liberté de la presse, respect de la vie familiale, etc.) et la migration. Sur ce dernier point, la Chambre demande au gouvernement de maintenir aussi longtemps que nécessaire les renforts du consulat belge au Pakistan afin d'aider les Belgo-Afghans, les Afghans qui ont aidé la Belgique et les militants afghans des droits humains qui sont menacés par les talibans à quitter le pays. La résolution pointe également le rôle joué par les pays occidentaux dans le pays. Le texte considère dès lors qu'"ils ne peuvent pas laisser les pays voisins de l'Afghanistan seuls responsables de l'accueil des réfugiés afghans." Il est aussi demandé au gouvernement d'examiner à la Chambre les résultats du processus "lessons learned" (leçons apprises) concernant l'Afghanistan, et ce, tant au niveau international (UE et Otan) qu'au niveau national. Elle demande aussi d'être attentif "au risque d'éclosion de nouveaux foyers de terrorisme international en Afghanistan" ou encore "de suivre de près l'évolution de l'actuel régime de sanctions et les modalités de leur mise en œuvre." (Belga)