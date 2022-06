La Chambre approuve le précontrôle pour les vols vers les États-Unis

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière l'accord entre la Belgique et les États-Unis de septembre 2020 sur l'introduction d'une procédure de précontrôle entre les deux pays.

Cette procédure permet aux passagers d'un vol vers les États-Unis de se soumettre au contrôle des services américains de douane et de l'immigration dans l'aéroport de départ, en l'occurrence l'aéroport de Bruxelles. À leur arrivée, ils sont considérés comme venant par un vol intérieur et ne doivent donc plus être contrôlés. Pour l'instant, les aéroports irlandais de Dublin et de Shannon sont les seuls en Europe à avoir conclu un tel accord. La mise en œuvre de cet accord procurera un avantage concurrentiel à Brussels Airport. Elle engendrera aussi un coût annuel de 2,3 millions d'euros. Le texte a reçu un soutien unanime moins l'abstention du PTB. (Belga)