Le taux de natalité en Flandre affiche la plus forte hausse depuis 20 ans

(Belga) En 2021, 66.560 naissances ont été enregistrées en Flandre, soit 2.949 de plus que l'année précédente (+4,6%). Il s'agit de la plus forte hausse de la natalité depuis 20 ans, selon les chiffres de l'agence Opgroeien (Grandir) - qui réunit notamment Kind en Gezin (Enfance et Famille) et Jongerenwelzijn (l'Aide sociale aux Jeunes) - publiés vendredi.

Les provinces de Flandre orientale (+7%) et d'Anvers (+5,4%) tirent particulièrement la moyenne vers le haut. "Ces dernières années, le taux de natalité était sur une tendance à la baisse. Une telle augmentation n'avait plus été enregistrée depuis 20 ans", explique le porte-parole de l'agence, Niels Heselmans. "Cette évolution est en partie due à l'augmentation du nombre de femmes âgées de 29 à 35 ans, mais elle est surtout due au fait que les femmes belges ont donné naissance à plus d'enfants en 2021", explique Diederik Vancoppenolle, conseiller scientifique chez Opgroeien, selon qui la crise du coronavirus pourrait aussi avoir joué un rôle: "Il est possible que les familles aient reporté leur désir d'avoir des enfants en 2020 en attendant que la pandémie passe à l'arrière-plan." (Belga)