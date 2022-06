Communales 2024 - Sven Gatz sera la tête de liste MR- Open Vld à Jette en 2024

(Belga) Le ministre bruxellois du Budget et des Finances Sven Gatz tirera la liste MR- Open Vld pour Jette en 2024, ont annoncé vendredi le ministre et le président de la Régionale bruxelloise du MR, David Leisterh.

Les libéraux bruxellois francophones et néerlandophones affirment vouloir unir leurs forces dans les 19 communes bruxelloises pour forger une Région- capitale plus forte. "Ces derniers mois, nous avons approfondi et renforcé notre bonne coopération bleue. Après tout, notre ville-Région aurait bien besoin d'un peu plus d'oxygène libéral. C'est pourquoi il m'a semblé évident de demander à Sven Gatz de tirer la liste commune à Jette, a commenté David Leisterh, dans un communiqué. Dans cette commune du nord-ouest de la capitale, le MR et l'Open Vld se sont déjà présentés ensemble aux électeurs lors de trois élections communales. Il en sera de même en 2024. "Ketje (ndlr: gamin) du Westside, j'ai vécu la majeure partie de ma vie dans la belle commune de Jette où j'ai été élu plusieurs fois comme conseiller communal. En plus de mes défis régionaux, j'ai toujours gardé un contact étroit avec la politique locale. Ces dernières années, par exemple, j'ai été à la base d'une nouvelle infrastructure sportive et de la construction d'écoles à Jette; j'ai réalisé une maison de jeunes et la rénovation de l'académie de musique est également en préparation. En tant que bon vivant, le secteur de l'horeca jettois me tient également à cœur", a commenté Sven Gatz. (Belga)