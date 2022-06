Météo: jusqu'à 26 degrés ce vendredi, découvrez les prévisions pour ce week-end

Le temps sera généralement ensoleillé et assez chaud, vendredi, avec des maxima compris entre 20 et 26 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses isolées seront possibles au sud du sillon Sambre et Meuse, plus nombreuses et localement orageuses en fin d'après-midi.



Le vent, de secteur est à nord-est, sera modéré mais plus fort au littoral en cours d'après-midi. En soirée, des averses pouvant être orageuses interviendront localement dans le sud-est du pays et une partie du centre. Le temps devrait rester sec la nuit prochaine, sous des minima entre 10 et 14 degrés.

Samedi, le ciel restera dégagé mais le risque d'averses orageuses augmentera en cours de journée, principalement au sud du pays puis sur toutes les régions durant la nuit. Le mercure atteindra 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et 25 à 26 degrés en plaine. A la mer, il ne dépassera pas 18 degrés en raison d'un vent assez fort de nord-est, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Dimanche, la zone pluvio-orageuse, ayant atteint notre pays la nuit par la frontière française, poursuivra sa progression vers le nord-est et deviendra (restera) très active. Nous devrons alors composer avec des précipitations conduisant parfois à d'importants cumuls en peu de temps. Les températures amorceront une baisse par rapport à la veille, avec des maxima de 19 à 23 degrés. Le vent sera faible à modéré d'abord de direction variable; il s'orientera au secteur ouest dans le courant de l'après-midi ou en soirée.

Lundi et mardi, des courants océaniques parfois instables détermineront le temps. Le ciel sera alors changeant avec des averses par endroits; celles-ci pourraient parfois être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés à la côte et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays ainsi qu'en Lorraine belge.

Mercredi, un anticyclone devrait se développer sur nos régions et y donner lieu à un temps généralement sec sous un ciel partagé entre éclaircies (parfois larges) et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés.

Pour jeudi, les prévisions sont incertaines. Le risque de précipitations pourrait augmenter avec des maxima autour de 23 degrés dans le centre.