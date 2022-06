Vietnam: saisie record de 350 bouteilles de bile d'ours

La police vietnamienne a saisi une quantité record de 350 bouteilles de bile d'ours, une substance employée dans la médecine traditionnelle, a annoncé vendredi une organisation de protection de la faune sauvage.

Les autorités du Vietnam, une plaque tournante majeure pour le trafic illégal d'animaux sauvages, ont interdit en 2005 l'extraction de bile d'ours. Les élevages existants ont été autorisés à conserver les animaux qu'ils possédaient déjà, mais en dehors de ces cas, prélever de la bile sur un ours est passible de cinq ans de prison.

La police a arrêté la semaine dernière un habitant de Phuc Tho, dans la banlieue de Hanoï, alors qu'il transportait dans sa voiture 350 bouteilles de bile d'ours. L'homme était propriétaire de sept animaux.

Selon la fondation Education pour la nature de Hanoï, il s'agit de la plus grosse saisie jamais réalisée dans le pays.

"C'est la première fois qu'un propriétaire d'ours à Hanoï est arrêté et fait l'objet d'une enquête criminelle pour le transport et le commerce illégal de bile d'ours", a indiqué dans un communiqué la cheffe adjointe de la fondation, Bui Thi Ha.

La médecine traditionnelle vietnamienne et chinoise prête à la bile d'ours le pouvoir de guérir les hématomes et le cancer, et de prolonger l'espérance de vie.