Allocations familiales à Bruxelles - La Ligue des familles contre toute diminution

(Belga) La Ligue des familles s'oppose à toute réduction des allocations familiales à Bruxelles, après les propos du ministre bruxellois des Finances appelant à une réforme du mécanisme, dont le coût ne cesse d'augmenter notamment en raison de l'indexation ou des conditions d'attribution des allocations majorées dans la capitale.

"L'indexation des allocations familiales est absolument indispensable pour permettre aux familles de faire face à la hausse du coût de la vie: la Ligue des familles s'oppose totalement à un saut d'index ou à une limitation de l'indexation des allocations familiales, et plus largement à toute diminution des allocations familiales. Après deux ans de pandémie, et alors que les chiffres en matière de pauvreté restent alarmants dans la capitale, il serait incompréhensible de réduire ce soutien financier dont les familles ont plus que jamais besoin", a réagi vendredi la Ligue des familles dans un communiqué. "Le fait que la réforme des allocations familiales génère un coût supplémentaire par rapport au modèle qui était en vigueur jusque-là n'est pas une surprise. Sous le précédent gouvernement, le prédécesseur de Sven Gatz, Guy Vanhengel, du même parti, avait indiqué que la Région bruxelloise augmenterait la dotation de la Cocom pour y faire face. A l'époque, chacun avait considéré qu'il était nécessaire de consacrer des moyens supplémentaires à cette politique pour soutenir les familles bruxelloises", rappelle la Ligue. Celle-ci appelle en conséquence le gouvernement bruxellois à "tenir les engagements pris il y a à peine deux ans et à préserver le pouvoir d'achat des familles". (Belga)