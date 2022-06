Delhaize rappelle des aiguillettes marinées pour cause de présence de salmonelle

Delhaize retire du marché et rappelle auprès des consommateurs des aiguillettes marinées (400 gr.) en raison de la présence de salmonelle, indique vendredi le groupe, en concertation avec l'Afsca.



Il s'agit du produit portant le numéro de lot PO2220476/10000/001 avec la date de péremption 16/06/2022, vendu entre le 31 mai et le 2 juin. Il est demandé aux clients qui auraient acheté ces aiguillettes marinées de ne pas les consommer et de les ramener en magasin. Les consommateurs désirant obtenir de plus amples informations peuvent contacter le numéro gratuit 0800/95713.