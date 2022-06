Un loup tue 18 animaux en Suisse: des garde-chasse ont 2 mois jours pour l'abattre

Le canton d'Uri (centre de la Suisse) ordonne l'abattage d'un loup qui a tué cinq chèvres et treize moutons durant la seconde moitié du mois de mai à Wassen. Les gardes-chasse ont 60 jours pour l'abattre dans la région de la vallée supérieure de la Reuss.

Le canidé a sévi au moins trois fois entre le 14 et le 23 mai à Wassen, dans une zone située sur la rive droite de la Reuss. Le seuil de tolérance de dix animaux tués est ainsi dépassé, indique vendredi le Département cantonal de la sécurité qui a ordonné mardi l'abattage du loup. Le droit fédéral autorise les cantons à procéder de la sorte lorsque des animaux prédateurs causent "d'importants dégâts". Tel est le cas lorsqu'un loup attaque plus de dix animaux de rente en quatre mois dans une zone où le canidé séjourne. Dans le cas présent, sept des treize moutons n'étaient pas protégés par des mesures anti-loup. Les autres animaux tués n'étaient pas non plus protégés sur un plan technique, mais ils se trouvaient dans un pâturage d'alpage considéré comme sûr. L'abattage d'un autre loup est actuellement aussi autorisé dans la vallée tessinoise de Rovanna. Le prédateur avait attaqué 19 moutons en avril. Dans le Haut-Valais, un loup a été abattu récemment à Ergisch après le feu vert donné par le canton. Le canidé avait tué 28 animaux de rente. En mars, les gardes-chasse valaisans ont abattu deux jeunes loups dans le Val d'Hérens. Ces derniers séjournaient trop près d'une zone d'habitations.