Une liste de naissance durable et écolo est 74% moins cher selon Écoconso: voici les conseils de l'association pour les parents

Les listes de naissance atteignent souvent des montants importants. Alice Dehaeseleer, chargée de communication pour Eco Conso, était l’invitée du RTL Bienvenue. Elle explique qu’en faisant des efforts pour l’écologie, on peut réduire ce montant drastiquement.

Les futurs parents ont une tendance à la surconsommation quand il s'agit de leur bébé à naître. Alice Dehaeseleer a quelques conseils à donner en ce qui concerne le contenu de leur liste de naissance, afin de la rendre la plus écologique possible. Elle a répondu aux questions de notre présentateur Olivier Schoonejans.

Une liste de naissance coûte combien en moyenne?

On a pris des listes de naissance dans des grandes enseignes classiques, on a croisé tout ça, et on a trouvé qu’il y avait trois profils différents de parents. Il y a ceux qui prennent de toutes les marques, tout ce qui est présenté dans la liste et là on arrive à un sacré montant, qui est de 10.500 euros. Les personnes qui prennent tout en premier prix arrivent à 3.000 euros, et on se rend compte qu’en faisant une liste durable et écolo, on arrive à 2.700, ce qui est 74% moins cher que les prix de marque.

Mais acheter quoi en deuxième main?

Acheter en deuxième main, c’est vraiment le premier conseil, c’est continuer la vie d’un objet qui existe déjà. En fait, c’est "ne pas acheter". C’est conseillé pour énormément de choses, sauf pour le siège auto, parce que c’est le plus délicat en termes de sécurité. On voit par exemple une grosse différence sur l’achat de la poussette, là, on remarque vraiment une grosse économie.

Et qu’est-ce qu’on peut louer le matériel?

Il y a moyen de louer des choses en pharmacie, dans les mutuelles, ou carrément dans des babythèques. Par exemple, si vous avez besoin d’un lit de voyage seulement pour un été, vous pouvez le louer pendant quelques semaines. Si vous avez besoin d’un tire-lait électrique ou un aérosol pour enfant, ça se loue sans problème.

Troisième conseil, se passer de certains produits inutiles. De quel type?

C’est par exemple tout ce qui est lingettes jetables. Pour nettoyer les fesses de bébé, un gant de toilette, de l’eau, et tout se passera bien. Il y a des produits, comme les tours de lit, qui sont déconseillés dans les lits de bébé. Il y a aussi beaucoup de craquages et c’est normal, quand on est parents on a envie de craquer sur tout. Et c’est pour ça qu’un de nos autres conseils, c’est d’évoluer avec son enfant. Il ne faut pas acheter des choses quand le bébé nait dont il n’aura pas besoin pendant des années, comme un baby cook par exemple. Il faut reporter ces achats pour voir si à ce moment-là il n’y aurait pas un cousin qui n’en aurait plus besoin et qu’on peut récupérer. C’est vraiment acheter moins pour produire moins.

Vous dites qu’on peut fabriquer certains articles soi-même, même si on n’est pas bricoleur. Vous ne parlez pas des grands meubles?

On peut très bien retaper un vieux meuble, pour l’adapter, mais on parle surtout de choses comme coudre ses bavoirs, ses lingettes, ou faire un mobile en origami. Ce sont aussi des choses qui peuvent se retrouver dans la liste de naissance, si vous avez un ami bricoleur. Vous pouvez lui proposer, en cadeau de naissance, de faire ce genre de choses.

Dans les propositions, il y a aussi la question de la liste en elle-même, qui est une liste classique. Mais vous avez d’autres idées de choses à rajouter dans cette liste auxquelles on ne pense pas. Ce serait quoi?

Des cadeaux de services, ou immatériels. Des petits plats pour les parents qui n’ont pas le temps, parce que c’est dur le retour de la maternité. Offrir des séances de bébé nageur, de massage bébé, mais aussi des expériences, ou du temps pour les parents, comme un massage pour papa et maman, c'est une bonne idée. Des parents qui sont détendus et qui ont pris soin d’eux ont du temps pour leurs enfants.