Natacha, 24 ans, victime collatérale d'une bagarre à la Feria de Herstal : "Je ne récupérerai sûrement jamais l’usage de mon œil gauche"

La Feria de Herstal, c’est une fête qui a pour but de "mettre en valeur le folklore, la culture et les traditions de la population espagnole dans un esprit festif et de convivialité". Du moins c’est ce qui est annoncé sur le site de l’agenda liégeois. Car Natacha n’est pas enchantée de la tournure qu’ont pris les évènements.

Conséquences d’une bagarre qu’elle n’a pas provoquée

La vendeuse de 24 ans a profité de la Feria pour aller voir la finale de la Ligue des Champions samedi dernier, le 28 mai. Peu avant la fin du match, une bagarre a éclaté entre plusieurs supporters à quelques mètres d’elle. "Je n’ai pas eu le temps de m’écarter, j’ai reçu une bouteille en verre dans la figure". Natacha a été emmenée aux urgences, et directement recousue. "Apparemment il y a des morceaux de verres qui sont restés coincés dans la plaie. Je dois me faire opérer le 8 ou le 9 juin. Il y a un hématome qui va se résorber de lui-même normalement, mais je ne récupèrerai sûrement jamais l’usage de mon œil gauche".

La victime est en incapacité de travail pendant un mois, prolongeable si besoin. En effet, elle explique: "je suis dans le contact client, donc défigurée comme ça je ne peux pas travailler. Et puis je vais aller voir un chirurgien plastique pour voir s’il peut faire quelque chose donc j’aurai peut-être d’autres opérations. Je ne sais pas quand je pourrai retravailler".

Qui est responsable ?

Natacha a porté plainte contre son agresseur, qui a été interpellé et ensuite relâché par la police, mais selon elle la faute est partagée. L’organisation de la Feria est également responsable. "Depuis quelques années, de manière générale, le verre a été remplacé par le plastique dans ce genre d’évènements. Evidement j’en veux à la personne qui m’a lancée cette bouteille, mais s’il n’y avait eu que des gobelets en plastique, tout cela ne serait pas arrivé".

Le porte-parole de la ville d’Herstal, de son côté, affirme avoir eu vent de l’accident. Pour autant, l'évènement était organisé dans les règles. "Il y a eu des réunions entre la commune et les organisateurs de la Feria au préalable pour discuter de la sécurité, mais la ville concède l’espace où se tient l’évènement à l’organisateur qui est alors responsable de la sécurité. La police locale intervient en renfort si nécessaire".

L'organisation de la Feria n'a pas souhaité répondre à nos questions.