L'Europe bannit la majeure partie du pétrole russe: voici le contenu du sixième paquet de sanctions contre la Russie

L'Union européenne (UE) a banni la majeure partie des importations de pétrole russe avec un embargo dans les six mois. La décision figure dans son 6e paquet de sanctions contre Moscou afin de tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. Ces sanctions supplémentaires sont le fruit de négociations ardues en raison de la pression de la Hongrie.

Cette nouvelle salve de sanctions est la plus forte contre Moscou après plus de trois mois d'offensive en Ukraine.

L'exclusion de la principale banque russe du système Swift, rouage essentiel des échanges bancaires internationaux, est également acté.

Le détail des sanctions contre le pétrole russe

L'arrêt des importations par bateaux de pétrole brut aura lieu dans les six mois et celui des produits pétroliers dans les huit mois. L'approvisionnement par oléduc peut en revanche continuer "temporairement" mais sans fixation de date limite. Il alimente notamment trois pays sans accès à la mer, Hongrie, Slovaquie et République tchèque. Une concession obtenue sous la pression de Viktor Orban, dont le pays dépend à 65% de sa consommation du pétrole bon marché acheminé par l'oléoduc Droujba.

L'embargo progressif concernera 2/3 des achats européens. L'Allemagne et la Pologne ayant décidé de leur propre chef d'arrêter leurs livraisons via Droujba d'ici la fin de l'année, les importations russes seront touchées à plus de 90%, font valoir les Européens.

La maitresse présumée de Poutine

L'UE élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités dont l'ex-gymnaste russe Alina Kabaeva, selon les sanctions publiées vendredi au journal officiel de l'UE. Visée en raison de son rôle dans "la propagande" du Kremlin, des médias lui prêtent une relation avec le président russe Vladimir Poutine que ce dernier a démentie.

La Hongrie sauve le patriarchie Kirill

Le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, que Bruxelles voulait sanctionner pour son soutien à la guerre a en revanche été épargné, en raison du refus du Premier ministre hongrois Viktor Orban au nom de la défense de la "liberté religieuse".