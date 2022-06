Double crime de Goutroux: deux hommes condamnés à perpétuité pour des meurtres et un vol avec violence

Le collège formé par le jury et la cour d'assises du Hainaut a prononcé, vendredi, de lourdes peines de réclusion criminelle contre les trois Roumains, coupables d'un vol avec violence commis à Goutroux (Charleroi), le 25 avril 2017.



Gheorghita Balan est condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence et de plusieurs circonstances aggravantes, dont celle des meurtres de Michel Masuy et de Nicole Paternoster. La cour n'a retenu aucune circonstance atténuante.

Marin Filimon est également condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence et de plusieurs circonstances aggravantes dont celle des meurtres de Michel Masuy et de Nicole Paternoster. Il est aussi coupable d'une tentative de vol, le 30 janvier 2017 à Gozée, et de détention de munitions. La cour n'a retenu aucune circonstance atténuante.

Aurel Nichiforean est pour sa part condamné à une peine de vingt années de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'un vol avec violence, mais acquitté du double meurtre. Il est aussi coupable d'avoir utilisé une fausse identité et une fausse carte d'identité. La cour a estimé que le fait de travailler en prison et de suivre une formation étaient des circonstances atténuantes.