Bruxelles lance un projet de gestion éco-responsable des déchets au stade Roi Baudouin

(Belga) En collaboration avec Fost Plus, Bruxelles-Propreté et Bruxelles-Environnement, la Ville de Bruxelles lance un projet de gestion éco-responsable des événements au Stade Roi Baudouin pour diminuer leur impact environnemental, à travers le recyclage, a-t-elle annoncé vendredi.

Une campagne sensibilisera les spectateurs à l'importance du tri via les réseaux sociaux, de l'affichage dans et autour du stade ainsi que via des activités sur l'Esplanade du Stade. L'objectif est de valoriser le "bon comportement" des visiteurs, annonce la Ville. Les activités sur l'Esplanade auront lieu à quatre reprises: vendredi soir en marge du match des Diables Rouges, le 22 juillet (concert d'Ed Sheeran), le 5 août (Coldplay) et le 2 septembre (Memorial Van Damme). En 2019, la Ville de Bruxelles a évacué 138,26 tonnes de déchets provenant des activités au Stade Roi Baudouin, précise-t-elle. Elle souhaite réduire ce chiffre en abandonnant les contenants à usage unique et en assurant le tri sélectif pour les déchets restants. Les organisateurs d'évènements dans le stade sont sensibilisés à ces questions, assure-t-elle. (Belga)