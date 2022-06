Benoit organise des balades à trottinette électrique mais la nouvelle loi est un problème: "Ça va nous faire un sérieux manque à gagner"

Benoit organise des balades en trottinettes électriques, et cela marche plutôt bien. Mais la nouvelle législation sur les trottinettes électrique met à mal son commerce : les enfants de moins de 16 ans ne pourront plus rouler. Benoit a donc décidé de pousser le bouton orange Alertez-nous, car il estime que les professionnels du secteur n'ont pas été pris en compte.

Les trottinettes électriques sont devenues, en quelques années, une partie intégrante de notre quotidien. Benoit l'a bien compris : il est devenu gérant d'une société de location de trottinettes électriques tout terrain dans le Brabant Wallon : "Ça fait deux ans, et ça marche pas mal ! Souvent les week-ends avec les familles" nous dit-il. À la différence des appareils qu'il est commun de croiser dans nos villes, celles-ci sont munies de grandes roues, idéal pour les grandes balades de campagnes.

Cette activité familiale est pourtant compromise par la nouvelle réglementation sur les trottinettes électriques, qui rentre en vigueur le 1e juillet. À partir de cette date, ces engins sont interdits aux moins de 16 ans. Benoit dit comprendre le sens de cette loi, mais reste déçu : "Ça va nous faire un sérieux manque à gagner si on ne peut plus organiser de stages pour les moins de 16 ans" déplore-t-il. Cette interdiction ferait perdre à sa société près de 5000€ pour la période de juillet-août, soit la moitié de son investissement annuel.

Ce jour-là, Robin, 10 ans, prend la route sur les trottinettes de Benoit. Accompagné de ses parents et de son frère de 13 ans, c'est la troisième fois qu'il fait cette activité qui lui plaît beaucoup : "J'adore, parce que c'est cool, on peut se balader, et on ne doit pas se fatiguer". Mais cette activité, Robin, n'y aura plus accès avant quelques années : "C'est triste parce que j'aime bien, ça va me priver de quelque chose que j'aime bien", dit-il.

"Ces accidents sont généralement très graves"

Interdire les trottinettes électriques au moins de 16 ans a tout son sens, pour le porte-parole de l'institut VIAS, Benoit Godart : "Un accident sur six implique un jeune de moins de 16 ans. Ces accidents sont généralement très graves, avec des mâchoires ou des poignets cassées" justifie-t-il. Au premier trimestre de 2022, 296 accidents corporels impliquaient des utilisateurs de trottinettes électriques. Ce nombre a triplé par rapport à 2021.

Benoit, le gérant de la société de location de trottinettes, ne voit pourtant pas de risques dans son activité : "Ici nous on est dans une activité encadrée par des adultes. Déjà, on allait plus loin que la réglementation parce qu'on ne loue pas de trottinette aux moins de 18 ans sans qu'ils ne soient accompagnés de parents" précise-t-il. Les deux-roues de Benoit sont par ailleurs tous limités à 25km/h, et le casque est obligatoire.

En réalité, la loi ne concerne que la conduite de ces trottinettes au milieu du trafic motorisé, "un exemple, c'est le Ravel, ou les digues à la mer, là ils pourront continuer à rouler" clarifie Benoit Godart.

Les balades organisées par notre alerteur se passent effectivement souvent au milieu des champs et des forêts, "mais il y a toujours les points de départ et d'arrivée qui se font toujours depuis un parking, depuis une école ou un gîte. Donc il y a toujours une petite partie sur la voie publique. Si on prend la loi au sens strict, on est censé pousser nos trottinettes sur ces points de départ, ce qui n'est pas forcément réaliste" regrette Benoit.

Le ministre de la mobilité réagit

Contacté, le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet, a annoncé être "ouvert à améliorer la nouvelle législation si les demandes sont compatibles avec la nécessité d'améliorer la sécurité des usagers". Pour cela, Benoit a été invité à écrire au cabinet pour lui exposer son problème.

Benoit espère que la loi sera modifiée pour que l'usage soit interdit au moins de 16 ans, sauf accompagné d'un adulte : "Pour moi ça fait tout son sens, parce que ça évite que les jeunes louent des trottinettes tous seuls à 12 ans ou 8 ans sans l'accord des parents. Ça nous permettrait de continuer d'exercer notre métier" espère-t-il.