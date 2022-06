Le trafic ferroviaire rétabli autour de Denderleeuw

(Belga) Le trafic ferroviaire entre Ternat et Denderleeuw et entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw est revenu à la normale depuis 23h15, a annoncé le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Un accident de personne s'est produit vendredi soir vers 19h30 à Liedekerke, ce qui a empêché les trains de circuler entre Ternat et Denderleuw, ainsi qu'entre Bruxelles-Midi et Denderleeuw. (Belga)