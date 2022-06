Coronavirus - Les cas de Covid repartent à la hausse au Brésil

(Belga) Les cas de Covid-19 sont repartis à la hausse ces dernières semaines au Brésil, laissant redouter aux scientifiques une 4e vague de la pandémie qui a fait de ce pays le deuxième le plus endeuillé au monde.

Le ministère de la Santé brésilien a fait état jeudi (derniers chiffres disponibles) de 41.273 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24h. Il y a deux semaines, le chiffre était de 10.415, après avoir évolué en avril entre 10.000 et 20.000 nouveaux cas. Des épidémiologistes parlent déjà de l'arrivée d'une 4e vague à l'approche de l'hiver austral, qui touche en particulier le Sud, dans ce pays où la pandémie a fait près de 667.000 morts depuis son apparition en mars 2020, le pire bilan derrière les Etats-Unis. "Cette hausse (des cas) s'explique par la fin du port des masques dans les espaces clos, l'arrivée de la saison froide, l'apparition de sous-variants d'omicron (...) et la faible adhésion (de la population) aux rappels de vaccin", a expliqué Ethel Maciel, épidémiologiste de l'Université Fédérale d'Espíritu Santo. Le nombre de morts quotidiens s'élevait jeudi à 127 dans ce pays de 213 millions d'habitants, selon les statistiques officielles, et ne marquait qu'une légère progression par rapport à la mi-mai. Mais le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo, qui compte 46 millions d'habitants, a de nouveau recommandé l'usage des masques dans les espaces clos au vu de la hausse de 120% des hospitalisations de patients Covid en mai. Près de 80% de la population brésilienne a été vaccinée. (Belga)