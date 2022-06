Des "narcoperruques" pour cacher de la cocaïne sous leurs cheveux: deux Colombiennes arrêtées au Panama

Deux Colombiennes ont été arrêtées vendredi à l'aéroport international de Tocumen, au Panama, alors qu'elles tentaient de se rendre en Espagne avec de la cocaïne dissimulée sous des perruques, a indiqué le bureau du procureur général du pays d'Amérique centrale.



La procureure antidrogue panaméenne Xiomara Rodriguez avait initialement signalé l'arrestation d'une Colombienne qui se trouvait sur un vol vers Madrid. Cette première détenue a été abordée par la police à l'aéroport après que sa coiffure eut éveillé les soupçons.



Après un test au scanner, les agents ont pu constater que la suspecte avait des comprimés de drogue attachés à la tête, entre les tresses de ses cheveux naturels et sa perruque.



Selon Mme Rodríguez, la femme, sur laquelle aucun autre détail n'a été donné, portait sous sa perruque "68 emballages cylindriques noirs contenant de la poudre blanche". Il s'agit d'un mode de trafic "inédit" au Panama, a ajouté Mme Rodriguez dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du bureau du procureur général du Panama.



Quelques heures plus tard, le bureau du procureur a annoncé l'arrestation d'"une deuxième femme" avec "67 emballages de drogues présumées" cachés sous une autre perruque. Elle voyageait également de la Colombie vers l'Espagne.



Des sources du bureau du procureur général ont confirmé à l'AFP que la deuxième détenue est également Colombienne. Parmi les formes curieuses de trafic de drogue, la police panaméenne a surpris en 2021, dans le périmètre d'une prison, le "narcochat", un félin portant de la cocaïne, du crack et de la marijuana attachés autour du cou.



Le Panama est la principale porte d'entrée en Amérique centrale de la drogue en provenance d'Amérique du Sud, principalement de Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, à destination des Etats-Unis, premier consommateur mondial de cette drogue.



Les autorités d'Amérique centrale ont cependant noté une augmentation significative du trafic de drogue vers l'Europe, principalement via les ports des Caraïbes.