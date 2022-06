Intempéries - Nicaragua: de fortes pluies font quatre morts et quatre disparus

(Belga) Quatre personnes sont mortes et quatre autres sont portées disparues après des glissements de terrain et des crues de cours d'eau provoqués par de fortes pluies au Nicaragua, a annoncé vendredi une source officielle.

Deux personnes ont été tuées vendredi par une coulée de boue à El Jilquero, dans la municipalité de Wiwili située dans le département de Jinotega (Nord), selon un communiqué du Système national pour la prévention des catastrophes (Sinapred). Dans ce département également, quatre membres d'une même famille ont été emportés par un glissement de terrain à Runflín de Bocay, ajoute le Sinapred sans préciser à quelle date. Les deux parents sont morts et les deux enfants, âgés de huit mois et deux ans, sont portés disparus. Selon des médias locaux, le glissement de terrain s'est produit mercredi matin. Enfin, dans la localité de Pie del Cerro Gacho dans le même département les pluies ont provoqué l'effondrement de deux habitations, dont les deux propriétaires sont portés disparus, selon le Sinapred. L'organisme estime qu'une centaine de maisons ont été affectées par les pluies jusqu'à présent, ainsi que deux ponts suspendus et sept kilomètres de conduites d'eau potable desservant au moins douze communautés dans le Nord du pays. (Belga)