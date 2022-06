DIRECT - Guerre en Ukraine: Kiev dit reprendre du terrain sur les troupes russes dans le Donbass

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a atteint vendredi son 100e jour, une offensive qui a permis à Moscou de s'emparer de 20% du territoire ukrainien et qui se concentre sur la région du Donbass (est) et sa ville stratégique de Severodonetsk.

DIRECT RTL INFO

9h50 - Kiev prévoit la fin de la guerre d'ici deux à six mois

La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait encore durer entre deux et six mois, selon les pronostics de Mikhailo Podoljak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, relayés par le site d'information de l'opposition russe Meduza. Tout dépendra, selon lui, de l'état d'esprit en Europe, en Ukraine et en Russie et de son évolution au fil du temps.

7h30 - Kiev dit reprendre du terrain sur les troupes russes à Severodonetsk

L'Ukraine affirme avoir fait reculer les forces russes dans Severodonetsk, ville clé de la région du Donbass où Moscou concentre son offensive dans l'espoir d'en prendre totalement le contrôle. Après 100 jours de guerre, la Russie affirme avoir rempli certains des objectifs de "l'opération militaire spéciale" qu'elle a déclenchée pour "dénazifier" l'Ukraine et protéger sa population russophone.

1h - La Suisse refuse le transfert d'armes et de blindés à l'Ukraine

La Suisse a insisté vendredi sur l'interdiction du transfert de matériel de guerre helvétique vers l'Ukraine via un pays tiers, conformément à sa doctrine de neutralité militaire. La livraison de matériel de guerre sous forme d'éléments d'assemblage ou de pièces détachées à des entreprises d'armement européennes restera cependant possible, même si le matériel de guerre fabriqué est susceptible d'être envoyé en Ukraine, a décidé le Conseil fédéral.

22h - Un chauffeur de presse tué, deux journalistes de Reuters blessés dans le Donbass

Le chauffeur d'un véhicule transportant deux journalistes de l'agence de presse internationale Reuters dans l'est de l'Ukraine a été tué vendredi, tandis que les deux reporters ont été légèrement blessés, a annoncé cette agence de presse. "Au cours d'un reportage, deux journalistes de Reuters ont été légèrement blessés lorsqu'ils ont été visés par des tirs pendant qu'ils étaient en route pour Severodonetsk", la capitale administrative de la région de Lougansk qui, avec celle de Donetsk, forment le Donbass, a déclaré un porte-parole de Reuters.

20h - "Pas de problème" : Poutine propose plusieurs solutions pour exporter les céréales

L'exportation des céréales d'Ukraine n'est "pas un problème", a assuré vendredi le président russe Vladimir Poutine, au moment où l'offensive russe en Ukraine fait craindre une crise alimentaire mondiale. "Il n'y a pas de problème pour exporter les céréales d'Ukraine", a-t-il déclaré, dans une interview télévisée, évoquant plusieurs moyens d'exporter les céréales via des ports ukrainiens, d'autres sous contrôle russe ou via l'Europe centrale et orientale.