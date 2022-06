Nordahl Lelandais, condamné pour le meurtre de la petite Maëlys, a dû changer de prison: le personnel se dit soulagé

Nordahl Lelandais a été condamné le 18 février à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo en août 2017 alors qu'il purgeait déjà une peine de 20 ans de prison pour le meurtre d'un jeune militaire quelques mois plus tôt.

Depuis près de 5 ans, le trentenaire était incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. L'homme a finalement dû changer d'établissement pénitentiaire ce jeudi 2 juin, indiquent nos confrères de France Bleu. Il a gagné le centre national d'évaluation d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) en vue d'être affecté prochainement en maison centrale. Ce transfert est vécu comme un "soulagement" pour le personnel pénitentiaire. "On a envie d'avoir un peu de tranquillité. On mobilise énormément d'attention autour de lui. Énormément de personnel, ça suffit. On a besoin de retrouver un peu de calme au centre pénitentiaire", a indiqué Alain Chevallier, le secrétaire général du syndicat UFAP au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier à France Bleu.

En avril dernier, Nordahl Lelandais avait été surpris en pleine relation sexuelle avec une visiteuse au parloir du centre pénitentiaire. Les agents de la prison étaient rapidement intervenus pour mettre fin au parloir et renvoyer la visiteuse chez elle. Nordahl Lelandais avait, de son côté, été reconduit dans sa cellule, où il se serait montré menaçant.