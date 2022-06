L'avenue de la Couronne à Bruxelles fermée en direction du centre

(Belga) L'avenue de la Couronne est fermée depuis samedi après-midi en direction du centre en raison d'un affaissement de chaussée, indique la police locale bruxelloise.

Selon elle, la route s'est affaissée sur une surface d'un mètre carré. Un véhicule s'y est retrouvé coincé et a dû être dégagé. Les pompiers de Bruxelles, Vivaqua et un ingénieur en stabilité sont sur les lieux pour déterminer la cause de l'affaissement. Il pourrait s'agir d'une fuite des égoûts. (Belga)