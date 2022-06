Au bout du suspense, Visé décroche son premier titre de champion de Belgique de handball

(Belga) Le HC Visé est devenu champion de Belgique de handball pour la première fois de son histoire samedi soir après une victoire aux tirs au but contre Bocholt (30-30, 37-37 a.p., 4-2 t.a.b.) dans la 3e et dernière manche de la finale du championnat.

Le match, intense et très disputé, a vu les deux équipes se rendre coup pour coup. Aucune des deux formations n'est parvenue à créer un écart significatif avec 17-16 au repos puis 30-30 à la fin du temps réglementaire. La situation est restée identique en prolongations avec 32-32 à la pause puis 37-37 au terme des 2x5 minutes additionnelles. Il a donc fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. Le gardien visétois Corentin Delatte, international belge, a fait la différence en arrêtant deux tentatives adverses, permettant au HC Visé de remporter la séance 4-2 et de remporter son tout premier titre de champion de Belgique après 62 ans d'existence. Cette victoire permet également à l'entraîneur Korneel Douven, qui ira au Sporting Pelt la saison prochaine, de ponctuer avec brio son passage dans le club liégeois. Bocholt, vainqueur de la Coupe et quadruple tenant du titre, avait remporté le premier match (33-30) mais Visé avait forcé la manche décisive en s'imposant 20-19 dans le 2e match. Le HC Visé a fait le doublé car, quelques heures plus tôt, l'équipe féminine s'est aussi offert le titre en battant Saint-Trond 34-22. (Belga)