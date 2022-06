À pied, à vélo ou en train: ces alternatives bon marché et écologique pour vos vacances (vidéos)

Avec l’inflation galopante de ces derniers mois, de nombreux Belges cherchent d’autres moyens de partir en vacances, voire même de faire des vacances différentes.

La marche

Jeanne et Michel, eux, avaient déjà prévu leur périple depuis deux ans. Ces deux Hainuyez marchent depuis Blaregnies vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne. Un voyage de 2.700 kilomètres au total que le couple fait intégralement à pied.

Pour se loger, ils dorment chez des familles répertoriées sur des sites. Différentes formules sont proposées, le couple a choisi la demi-pension."Il faut compter une trentaine d’euros par personne", explique Jeanne en détaillant tout le service auquel cela donne accès.

La marche a de très nombreux bénéfices sur notre santé. "Elle permet d’évacuer les soucis, de réduire l’anxiété, de reprendre courage, d’opérer en nettoyage de l’esprit", selon l’écrivain Roger-Pol Droit.

"La marche est une meilleure façon d’aller en vacances, mais aussi de vivre. Je crois qu’il ne faut pas limiter la marche à nos vacances, mais il faut pouvoir le faire tous les jours autant que possible", conseille l’écrivain et philosophe.

Le vélo

Moyen de locomotion très apprécié des Belges, le vélo est et reste un moyen efficace de se déplacer, d’autant plus depuis l’explosion des vélos électriques.

Magali, elle, se lance dans un défi de taille : à partir du 22 juillet, elle va relier Bruxelles à Malaga à vélo. Un voyage long de 2.100 kilomètres.

"C’est surtout l’achat de l’équipement avant de partir qui coûte cher", confie-t-elle. "Après, pendant le voyage, c’est une trentaine d’euros pour se nourrir. Pour le logement, je cherche à rencontrer des gens."

Le train

Autre moyen de se déplacer de façon peu chère et plus écologique : le train. Kevin "se sent déjà en vacances" quand il se trouve sur le quai d’une gare. Pour ses vacances d’été, ce Liégeois se rend à Splitz, en Croatie. Un trajet qu’il va faire en train. "Je pars de la gare d’Aix-la-Chapelle jusque Vienne puis Vienne-Splitz en train couchette", détaille-t-il sur le plateau de l’émission C’est pas tous les jours dimanche. Pour son trajet, Kevin va payer "300 euros aller-retour pour deux personnes."

Sans avoir besoin de partir aussi loin, le train peut vous amener dans de nombreux endroits de notre pays avec des tickets avantageux comme "le ticket duo, on paie pour un et on voyage pour deux. Les enfants de moins de 12 ans peuvent voyager gratuitement. Les différents pass, les billets seniors et les nouvelles formules proposées par la SNCB pour l’été", rappelle le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet.