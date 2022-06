Louise, 22 ans, étudie pour ses examens dans une église à Nil-Saint-Vincent: "On est tous ensemble, on se motive"

Ce week-end, les églises ouvrent leurs portes au public. Nous nous sommes rendus à Nil-Saint-Vincent, dans le Brabant wallon, où des étudiants étudient dans l’édifice religieux du village.

Parmi les centaines d’églises qui vont se visiter ce week-end, certaines se sont transformées avec le temps. C’est le cas de la petite église Saint-Vincent à Nil-Saint-Vincent, dans le Brabant wallon. Ce dimanche matin, l’édifice religieux accueille des étudiants en blocus.

Ils y trouvent le calme et le recueillement. Louise fait des études d’assistante sociale et elle étudie ses cours à l’église. "Ça peut paraître un peu bizarre, mais le contexte est assez calme. On est tous ensemble, on se motive les uns et les autres pour étudier. Même les pauses sont plus chouettes. En plus, c'est tout près de chez nous, donc pourquoi pas venir ici plutôt que de rester chez soi", explique l’étudiante de 22 ans. Selon elle, le silence de l’église "aide à se concentrer et à rester motivé pour travailler toute la journée."

Il s’agit d’une église toujours sacralisée. La messe s’y donne encore régulièrement, principalement les célébrations de plus grande ampleur. Une scène est même présente pour accueillir des concerts, du théâtre et des rencontres citoyennes. On appelle cela une "église partagée".

"On est parti du concept que les églises sont de plus en plus vides. Donc, en partageant cette église, pour d’autres activités, ça permet de faire d’autres choses dans ces endroits. Ce concept a été proposé par l’Evêché, entre-autre. Et elle garde sa vocation première, ce qui est très important pour les croyants et pratiquants d’église", explique Laurent Claes, le trésorier de la Fabrique d’Église.

Le prochain événement dans cette église aura lieu jeudi, avec une célébration importante au niveau religieux. Puis fin juin, un concert où le reggae sera mis à l’honneur.