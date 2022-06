Les intempéries provoquent des inondations à Andenne

(Belga) Les fortes précipitations ont entraîné dimanche des inondations dans la province de Namur et en particulier à Andenne, indiquent les pompiers de la zone NAGE.

La pluie s'est déchainée aux environs de 13h00. Plusieurs voiries ont été rapidement inondées et des habitations impactées. Des vidéos montrent également une partie de la E42 sous eau entre Andenne et Namur. A 14h30, les pompiers avaient été appelés pour une trentaine d'interventions à Andenne, essentiellement pour des pompages dans des habitations et des voiries bloquées. Une vingtaine d'appels sont également venus d'Eghezée ou encore d'Assesse. L'Institut royal météorologique a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, ainsi que celles d'Anvers et du Limbourg en alerte orange aux orages. L'avertissement vaut jusqu'à 18h dimanche. "Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que les provinces de Limbourg et d'Anvers devront composer avec des précipitations qui dépasseront les 40 l/m2 en six heures en plusieurs endroits", avait averti plus tôt dans la journée l'IRM dans un communiqué. (Belga)