"La pluie ne nous empêche pas de prendre un verre avec les copains": des centaines de passionnés de camping-cars se retrouvent à Blégny

260 passionnés de camping-cars se sont donné rendez-vous à Blégny, dans la province de Liège. Des petits, des gros, des Belges et des étrangers : il y en a pour tous les goûts.

L'un des mastodontes les plus en vue du rassemblement est celui de Daniel : 10 mètres de long pour 13 tonnes. L'intérieur ressemble à un véritable appartement avec tout l'attirail nécessaire allant du frigo à la machine à lessiver, et même... un garage portable pour sa voiture !

"On est huit au niveau national à avoir ce genre de modèle donc ça surprend encore un peu, oui", confie le Français avec le sourire.

Daniel n'est évidemment pas le seul étranger à s'être rendu dans notre pays pour ce rassemblement. Il y a même des Grecs, qui ont roulé durant une semaine pour arriver.

"On a fait 4.000 kilomètres pour arriver jusqu'ici. On a visité la ville hier. L'hospitalité ici est merveilleuse", confie un des participants de l'événement.

Le but de ce genre de rassemblement est évidemment de faire des rencontres et de partager une passion commune. Gaspard et sa femme n'habitent qu'à quatre kilomètres, mais restent sur place pour dormir dans leur camping-car. "On préfère rester sur place et puis on peut boire un peu aussi, comme il ne faut pas conduire au soir tout va bien", s'amuse Gaspard.

Malgré la pluie qui s'est invitée cette semaine, la passion garde le dessus. "Il faut s'habiller un peu différemment, mais ça ne nous empêche pas de prendre un petit verre avec les copains à l'heure de l'apéro", relativise un autre participant.