Bangkok fête sa première marche des fiertés LGBTQ+ depuis des années

Une explosion de glamour, de dorures et de paillettes a inondé Bangkok dimanche pour sa première marche des fiertés LGBTQ+ en presque 16 ans, dont les participants ont rappelé que l'égalité réelle restait lointaine.

La "Naruemit Pride 2022" - Naruemit signifie "création" en thaïlandais - a été organisée par une coalition d'ONG soutenue par le nouveau gouverneur de la ville, Chadchart Sittiput.

Des manifestants de tous les genres, partisans de la liberté sexuelle, féministes, personnes prostituées, drag queens ... se sont rassemblés sur une des principales autoroutes de la mégapole pour la première Pride officielle depuis 2006.

"Je me sens si heureuse", a lancé en souriant Johnnie Phurikorn, une drag queen de 31 ans qui avait accordé ses lèvres rouges à une exubérante robe à volants écarlate pour sa première Pride. "Je suis contente et reconnaissante d'avoir ce moment".

Le pays d'Asie du Sud-Est possède une communauté LGBTQ+ très visible, mais beaucoup de ses membres font face à de graves difficultés et discriminations dans le royaume conservateur à majorité bouddhiste.

"Je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes différents", a expliqué Maysa Petkam, candidate au concours de beauté transexuelle Miss Tiffany Universe. "Nous ne voulons pas plus de droits que les autres genres, nous voulons juste les droits de base".

"J'espère que la loi sur le mariage pour tous passera, afin qu'il y ait des lois qui protègent et luttent contre les inégalités de genre", a-t-elle ajouté, soulignant que sa communauté subissait toujours une ségrégation quotidienne, tout en stabilisant sa vertigineuse couronne.

Anticha Sangchai et Vorawan Ramwan, vêtues de robes de mariées diaphanes qui ont attiré l'attention de la foule et des réseaux sociaux, ont célébré leur union au milieu du défilé.

"Mes très chers amis défilent ensemble et nous ont fait vivre un moment très spécial", a confié Anticha à l'AFP, qualifiant l'expérience d'"honneur" et réclamant "le droit d'avoir une famille, d'aimer et de se marier avec qui on veut".

Le mariage pour les personnes de même sexe reste illégal en Thaïlande. Le gouvernement a repoussé en mars une proposition de loi en ce sens.

La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Une grande foule s'est installée sous une des stations de métro de la capitale, bloquant partiellement une grande artère et participant à un drag show improvisé au son de chansons de Madonna, Lady Gaga et Katy Perry reprises en choeur.