Découverte d'une autre pilule d'ecstasy particulièrement dangereuse au festival XO

Une nouvelle pilule d'ecstasy contenant une dose anormalement élevée de MDMA a été découverte lors du festival Extrema Outdoor (XO) à Houthalen-Helchteren, a confirmé dimanche soir Pieter Strauven, le magistrat de presse du parquet du Limbourg. Le comprimé se présente sous la forme d'un as de pique que l'on trouve dans les jeux de cartes.

Un comprimé d'ecstasy à l'effigie du masque de la "Casa de Papel" avait déjà été découvert samedi et un autre portant le logo de Mario Bros l'avait été vendredi. Ces deux pilules contenaient 300 milligrammes de MDMA. Le comprimé découvert dimanche contenait entre 250 et 300 milligrammes de MDMA et a été détecté parce qu'une personne qui ne se sentait pas bien s'est présentée à un poste de secours. "Une pilule d'ecstasy devient dangereuse à partir de 125 milligrammes. Un autre comprimé dangereux contenant 'seulement' 175 milligrammes de MDMA avait été découvert l'année dernière", poursuit Pieter Strauven. Un festivalier d'une cinquantaine d'années était décédé l'an dernier après avoir ingéré une pilule d'ecstasy. Un village-test a été spécialement mis sur pied cette année au festival pour contrôler les drogues. Toutes les drogues découvertes lors des contrôles y sont amenées et leur dangerosité est connue endéans les 15 secondes.