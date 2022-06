Mission économique aux Etats-Unis - Solvay inaugure son nouveau laboratoire d'innovations à Alpharetta aux États-Unis

(Belga) La CEO de Solvay Ilham Kadri a officiellement inauguré dimanche à Alpharetta, dans l'État américain de Géorgie, le nouveau laboratoire d'innovations du groupe de chimie, lors de la première journée de la mission économique belge au pays de l'Oncle Sam. Il s'agit du plus important site de production de matériaux composites de Solvay, dans lequel le groupe belge a investi plus de 30 millions de dollars au cours des quatre dernières années.

Les polymères légers qui y sont développés remplacent le plastique dans des secteurs aussi variés que les soins de santé, l'aéronautique, la Défense et la technologie automobile. À Alpharetta, Solvay entend proposer à ses clients de développer et tester en profondeur des prototypes. "Ces installations de pointe permettent à nos équipes de scientifiques de s'associer à nos clients afin de construire ensemble des solutions sur mesure répondant à leurs besoins", a déclaré Ilham Kadri, en présence de la princesse Astrid, qui emmène la délégation belge, du ministre fédéral du Commerce extérieur David Clarinval, du secrétaire d'État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet et du ministre wallon de l'Économie Willy Borsus. Pour M. Clarinval, la "success story" de l'entreprise bruxelloise montre la capacité de la Belgique à innover et se démarquer sur la scène internationale dans des marchés porteurs, tels que la mobilité propre en développant, par exemple, des véhicules hybrides et électriques. Les États-Unis représentaient l'an dernier 26% des ventes nettes de Solvay. Le groupe compte plus de 5.400 employés répartis sur 38 sites dans 25 États. (Belga)