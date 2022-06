MTV Awards: Euphoria et Spider-Man multi-récompensés

L'actrice américaine Zendaya a dominé dimanche la cérémonie des MTV Awards, qui a couronné sa série pour ados "Euphoria" et le blockbuster "Spider-Man: No Way Home", élus meilleur show et meilleur film.

La comédienne a elle-même remporté le prix de la meilleure performance dans une série pour "Euphoria", une production HBO qui porte un regard souvent sombre et percutant sur la vie des adolescents.

Parmi les nombreuses récompenses décalées distribuées pendant la cérémonie, allant du "meilleur baiser" à "la performance la plus effrayante", Euphoria a aussi remporté le trophée du "meilleur combat" et meilleur "coup d'un soir" à l'écran.

Décernés par vote du public, les trophées ont tendance à aller aux productions grand public, qui bénéficient de fans actifs sur les réseaux sociaux et encouragés à voter plusieurs fois pour leurs favoris.

Il n'était alors pas surprenant de voir "Spider-Man: No Way Home", de loin en tête au box office, remporter la récompense du meilleur film.

Il est le troisième plus grand succès de l'histoire dans les salles américaines et a généré 1,9 milliard de dollars de recettes dans le monde.

Il a valu le trophée de meilleure performance à Zendaya ainsi qu'à Tom Holland son compagnon dans la vraie vie et incarnation à l'écran de l'homme-araignée. Le couple n'a toutefois pas assisté à la cérémonie à Santa Monica, près de Los Angeles.

Les anciens n'ont pas été en reste, Jennifer Lopez remportant un "Generation Award" et la récompense de la meilleure chanson pour "On my way (Marry me)".

L'acteur Jack Black, 52 ans, a été distingué pour l'ensemble de sa carrière.

Daniel Radcliffe, qui a remporté le prix du meilleur méchant pour la comédie d'aventure "Le secret de la Cité perdue", a plaisanté en prétendant que son accent britannique lui avait permis de paraître diabolique.

"C'est un accent du mal absolu universellement reconnu", a-t-il ri.

"C'est une voix qui donnerait des coups de pied à un chiot ou priverait Oliver Twist de plus de nourriture".